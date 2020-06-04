РИАМО - 4 июн. Столичный Парк Горького планирует приступить к восстановлению двенадцатого двухметрового вазона в 2021 году, вазон пополнит масштабную историческую садово-парковую композицию, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы парка.

В 1930-е годы садово-парковая композиция, состоящая из 12 декоративных сосудов, украшала Пушкинскую набережную. Оригинальные вазы были утрачены, предположительно, во время Великой Отечественной войны. Сейчас восстановленные вазоны расположены вблизи Зеленого театра на аллее, ведущей к нему от Андреевского моста.

«Несколько слов о легендарных вазонах из шамота, которые, бесспорно, относятся к достопримечательностям Парка Горького. Их воссоздание – работа долгая и кропотливая. Восстановление последнего, двенадцатого сосуда, планируется проводить в следующем году», - сказал собеседник агентства.

Осенью 2019 годы в Парке Горького был воссоздан одиннадцатый исторический двухметровый вазон с белыми лебедями на фоне голубой воды. Уникальные парковые украшения восстанавливают по архивным документам и фотографиям.

Шамот — это пластичная масса на основе глины разного состава с добавлением шамотной крошки (измельченная огнеупорная глина).