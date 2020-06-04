РИАМО - 4 июн. В столице за прошедшие сутки умерли 64 человека с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за весь период в городе скончались 2749 пациентов, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.

Общее число выявленных случаев заболевания в столице составляет 187 216.

В связи с распространением коронавируса в городе действует режим всеобщей самоизоляции по 14 июня.

Для профилактики Covid-19 в общественных местах столицы необходимо носить маски и перчатки. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

В столице постепенно ослабляются введенные ранее ограничительные меры.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.