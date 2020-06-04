РИАМО - 4 июн. В Москве и Московской области в четверг ожидается относительно теплая погода с дождями и ветром порывами до 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в Москве будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на общем самочувствии не только метеозависимых людей, но лиц, не реагирующих на капризы погоды. Помочь организму легче переносить внешние нагрузочные факторы помогут своевременный прием лекарственных средств и поливитаминных комплексов, а также лечебная и дыхательная гимнастика.