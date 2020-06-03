РИАМО - 3 июн. Подмосковные инспекторы обнаружили 303 нарушения правил поведения управляющими компаниями (УК) в условиях повышенной готовности, всего специалисты проверили 908 УК региона, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В общей сложности работники ведомства составили 230 протоколов об административной ответственности должностных лиц УК по статье 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«Наложение штрафов – не самоцель данных проверок. Управляющие организации – это социально значимые предприятия непрерывного цикла. Они не могут в полном составе отправиться в самоизоляцию. Поэтому на руководителях УК лежит особая ответственность за соблюдение всех профилактических мер», – сказала глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Сотрудники Госжилинспекции следят, как управляющие организации соблюдают нормы соцдистанции, наносят ли специальную разметку и выдерживают ли специальный режим допуска и нахождения в зданиях. На контроле находится ежедневное измерение температуры тела работников и обязательное отстранение от работы лиц с повышенной температурой.

Самое большое количество нарушений (156) связано с публикацией информации. Инспекторы выявили 46 случаев, когда приказы не были выпущены. Зафиксировали также 59 фактов несоблюдения социальной дистанции и 42 примера отсутствия контроля за самочувствием сотрудников (в некоторых протоколах отмечено сразу несколько нарушений).

Инспекторы следят, издали ли руководители УК локальные нормативные акты, определяющие численность сотрудников, которые должны находиться непосредственно на рабочих местах, работать дистанционно или находиться в режиме нерабочего дня. Документ должен быть подписан и размещен на официальных интернет-сайтах организаций.

Госжилинспекция исполняет поручение в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 4 апреля 2020 года №174-ПГ.