РИАМО - 3 июн. 25-летняя жительница Москвы оштрафована на 50 тысяч рублей за то, что посадила к себе на колени за руль каршерингового автомобиля девятилетнего сына, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Инцидент произошел вечером 25 января этого года. При этом женщина ранее была лишена водительских прав.

«Таким образом, женщина вовлекла малолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни», - говорится в сообщении.

Москвичка осуждена за совершение преступления, предусмотренного часть 1 статьи 151.2 УК РФ.