РИАМО - 3 июн. В среду в столичной новостройке по району Ростокино завершаются отделочные работы подземной и надземной части здания по программе реновации, ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных систем, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В соответствии с требованиями московского стандарта реновации планируется выполнить улучшенную отделку квартир и мест общего пользования. Глубина лоджий и балконов составит не менее метра с обязательным остеклением и дополнительным защитным ограждением.

«В отделке фасадов применяется сертифицированная навесная фасадная система с облицовкой керамогранитом светлых тонов <…>. Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки. По состоянию на 3 июня 2020 года, генподрядчиком АО «МСУ-1» выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ», – отмечается в материале.

В новостройке установят поквартирные узлы отопления, что позволит жителям самостоятельно регулировать температуру в помещениях и экономить на расходах.

Во дворе новостройки и на прилегающей территории обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, площадку для тихого отдыха, удобные тротуары и пешеходные дорожки, организуют места для парковки авто.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом по адресу: Москва, район Ростокино, улица Сельскохозяйственная, владение 14. В районе Ростокино, помимо строительства жилья, по данной программе предусмотрено возведение детского сада, новых школ, ФОКа и поликлиники. Планируются мероприятия по реконструкции зданий авторской архитектуры.

Первыми в новостройку на Сельскохозяйственной улице переедут жители пятиэтажного дома 1962 года постройки, расположенного в 700 метрах по адресу: проспект Мира, дом 135А – 142 человека (60 квартир). Ожидается, что переселение начнется в четвертом квартале текущего года, после его завершения старый дом снесут, на его месте построят новый для организации второй волны переселения.