РИАМО - 3 июн. Правительство России направит свыше 985 миллионов рублей на поддержку деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области, в целом поддержку получат 67 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Пандемия коронавируса усложнила работу системы по обращению с ТКО. Логистикой занимаются региональные операторы (РО), которые сейчас попали в сложную ситуацию.

«Уже несколько месяцев мы находимся на самоизоляции. Несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье, о котором на днях объявил губернатор, граждане продолжают оставаться дома и работать дистанционно. Кроме того, важно учитывать особенности московской агломерации: многие люди с началом периода самоизоляции направились в Подмосковье и остаются тут до сих пор», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она подчеркнула, что объемы коммунальных отходов стали больше – региональным операторам пришлось в ускоренном режиме адаптироваться к ситуации, выделять больше техники для вывоза мусора, корректировать график, а это повлекло за собой дополнительные расходы, которые ранее не были заложены в бюджет компаний.

По ее словам, многие регионы, в том числе Московская область, приняли решение об отсрочке оплаты ЖКУ, в частности за вывоз мусора. Следовательно, в этом году регоператоры уже недополучили часть платежей. И пока данная ситуация лишь усугубляется.

Размер компенсации для каждого будет рассчитываться, исходя из объема превышения количества фактически образуемых отходов над нормативами, заложенными в тариф регоператора.

Поддержку получат: Рузский РО (191,8 миллиона рублей), Каширский РО (140 миллионов рублей), Сергиево-Посадский РО (229,9 миллиона рублей), Ногинская зона ООО «Хартия» (179,7 миллиона рублей), а также Воскресенская зона ООО «Эколайн-Воскресенск» (116,4 миллиона рублей), Чеховская зона ООО «МСК-НТ» (87,9 миллиона рублей) Алексинская зона ООО «Экопромсервис» (39,9 миллиона рублей).

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- В Подмосковье создан штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности. В регионе возобновили работу учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов – участников Российской Премьер-Лиги.

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о снижении стоимости масок в регионе.

«Напоминаю, отдельная программа для тех, кто старше 65 лет — маски стоят 11 рублей. Делаем все, чтобы цены снижались. А тем, кому особенно трудно, мы продолжаем выдавать маски бесплатно. Всем – не можем», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- В Подмосковье с 15 июня возобновляют прием пациентов терапевты и педиатры.

- «Аэрофлот» внедрил систему электронных ваучеров для возврата билетов. Их оформление взамен билета стало доступно в тестовом режиме с 23 мая.

- Активность мошенников по отношению к клиентам банков снизилась во время действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В Сбербанке отметили, что в мае число зафиксированных попыток мошенничества уменьшилось на 6%.

- Москвичам напомнили о санитарных правилах при посещении предприятий, оказывающих бытовые услуги. При их посещении нужно надевать маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Это же касается и сотрудников организаций.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.