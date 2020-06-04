РИАМО - 4 июн. Сотрудники фронт-офиса, который был создан в Москве для помощи предпринимателям в получении субсидий, обработали 25 тысяч обращений за два месяца, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Сейчас готовят документы (на субсидию - ред.) или уже подали их больше 3 тысяч компаний», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что за прошлую неделю было одобрено 47 заявок по различным субсидиям общим объемом свыше 64 миллионов рублей. За последние два месяца было одобрено выделение субсидий и грантов для представителей малого и среднего бизнеса на сумму 288 миллионов рублей.

«Создание фронт-офиса позволило оперативно обрабатывать заявки предпринимателей и сопровождать весь процесс от их первичного обращения до непосредственного получения денежных средств от города», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках организации фронт-офиса заработал информационный сервис о 13 действующих видах помощи бизнесу. Сервис позволяет оставить заявку на получение субсидии или позвонить в call-центр. Операторы подскажут, на какую поддержку может претендовать предприниматель. В чат-ботах собраны данные о самых популярных субсидиях. За два месяца работы портал посетили более 220 тысяч человек.

По вопросам субсидий можно обращаться по телефону: +7 (499) 961-01-20, звонки принимаются по будним дням с 09:00 до 18:00.