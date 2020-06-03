РИАМО - 3 июн. Сотрудник природных территорий «Серебряный бор» заметил большое количество редких уток – хохлатой чернети – на озере Бездонном в столице, всего зафиксировали 14 особей, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Данный вид уток мельче крякв. Чернеть пуглива – эти птицы редко приближаются к людям, стараются держаться обособленно. Хохлатые чернети плавают парами, отлично ныряют на глубину до трех-четырех метров. Кряквы же кормятся на мелководье на глубине от 30 до 40 сантиметров.

«Хохлатая чернеть нечасто встречается в водоемах Москвы - она занесена в Красную книгу с третьей категорией редкости (уязвимый вид). Ее довольно легко определить по контрастной окраске самца - его перья черно-белые, а самки обычно бурого или коричневого цвета, причем у обеих особей ярко желтые глаза», – говорится в сообщении.

Чтобы поддержать биологическое разнообразие на природных территориях столицы, не стоит шуметь в лесу, мусорить, разжигать костры в не предназначенных для этого местах, что может привести к пожару.

Во время прогулок с собаками стоит держать питомцев на поводке – это обязательное условие в границах особо охраняемых природных территорий. Чернеть часто гнездится на земле, поэтому стоит все время держать собак рядом с собой - ведь животные могут учуять потенциальную добычу и лишить пернатых потомства.

Два года назад в Серебряном бору заметили две пары чернетей, у которых было от четырех до шести утят. В 2020 году при благоприятных условиях и отсутствии беспокойства со стороны человека есть вероятность, что потомство редких уток будет в несколько раз больше.