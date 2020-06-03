РИАМО - 3 июн. При досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой на фитосанитарном контрольном посту выявили карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Вредителя обнаружили при досмотре партии цветов на контрольном посту СВХ ООО «ОСТ-терминал» в Краснознаменске.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является очень опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Атакованные цветы, овощи или фрукты начинают получать меньше питательных веществ и значительно замедляются в развитии, что грозит гибелью растения.