РИАМО - 3 июн. В столице молодой человек 18 лет, который толкнул инспектора метро в ответ на просьбу предъявить проездной документ, предстанет перед судом, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — отмечается в материале.

7 марта молодой человек незаконно воспользовался временным единым социальным билетом, который ему не принадлежал, чтобы пройти через турникет на станции «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии метро.

Там его остановил инспектор ГКУ города Москвы «Организатор перевозок». Контролер попросила предъявить проездной билет или проездную карту, но обвиняемый толкнул ее в грудь, после чего женщина упала на лестничные ступеньки и ударилась о них затылком.