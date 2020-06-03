РИАМО - 3 июн. Со второго апреля в обсерваторах Московской области проходили самоизоляцию более 3,5 тысяч россиян, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 2,5 тысячи из них уже завершили 14-дневный карантин, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В начале апреля, когда правительство Российской Федерации начало вывоз наших соотечественников из-за рубежа, в Подмосковье подготовили более десятка обсерваторов. Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, а также частные гостиницы», — сказала глава Минмособлимущества Наталья Адигамова.

После приземления в аэропортах Подмосковья граждане проходят медицинский контроль, после чего их доставляют либо домой, если человек живет в столице, Подмосковье или ближних регионах, либо в обсерваторы для соблюдения изоляции.

Через две недели россиян, у которых не выявили коронавируса, доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они могут отправиться домой. Некоторые регионы РФ забирают жителей из Подмосковья на собственном транспорте.

Трансфер людей до места прохождения самоизоляции обеспечивает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московское областное БТИ.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- В Подмосковье создан штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о снижении стоимости масок в регионе

«Напоминаю, отдельная программа для тех, кто старше 65 лет — маски стоят 11 рублей. Делаем все, чтобы цены снижались. А тем, кому особенно трудно, мы продолжаем выдавать маски бесплатно. Всем – не можем», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- В Подмосковье с 15 июня возобновляют прием пациентов терапевты и педиатры

- «Аэрофлот» внедрил систему электронных ваучеров для возврата билетов

- Банки России рассказали о снижение активности мошенников во время пандемии

- Москвичам напомнили о санитарных правилах при посещении предприятий, оказывающих бытовые услуги. В столице возобновили работу автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и непродовольственные магазины

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.