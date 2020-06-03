РИАМО - 3 июн. Ущерб, нанесенный землям лесного фонда Подмосковья в 2020 году, составил свыше 62,6 миллиона рублей, основная причина возгораний – неконтролируемый пал сухой травы, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Данные о реализации программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и выполнении мероприятий по борьбе с лесными пожарами, запланированных на 2020 год, заслушали в режиме видеоконференции члены комитета Мособлдумы по вопросам окружающей среды и природопользования совместно с представителями профильных ведомств.

«Больше всего пожаров отмечается в лесничествах: Виноградовское – 24 пожара на площади – 38,24 гектара; Ногинское – 23 пожара на площади - 68,52 гектара; Орехово-Зуевское – 22 пожара на площади – 39,87 гектара; Луховицкое – 19 пожаров на площади - 12,8 гектара; Клинское – 18 пожаров на площади – 149,9 гектара», – отмечается в материале.

С начала противопожарного сезона больше всего пожаров выявили на землях особо охраняемых природных территорий - три пожара на площади более 7,5 гектара; на землях военных лесничеств Московской области – семь пожаров на площади 39,8 гектара. Инспекторы региона провели более 7,5 тысячи патрулирований, по результатам выявлено 1610 нарушений правил пожарной безопасности, составлено 975 протоколов.

Были утверждены планы тушения лесных пожаров по всем 19 лесничествам; комитетом разработан и утвержден губернатором Подмосковья сводный план тушения лесных пожаров на 2020 год; утвержден план мероприятий по охране лесов от пожаров.

В 2020 году установят пять видеокамер, в местах, где возникает больше всего пожаров; лесопожарную технику оснастят навигационным оборудованием ГЛОНАСС (20 штук); обеспечат серверное оборудование, модернизацию рабочих мест в диспетчерских службах. Приобретут 62 единицы лесопожарной спецтехники и оборудования на сумму почти 32 миллиона рублей и 16 единиц на сумму более 31 миллиона рублей.

Особый противопожарный режим ввели в лесах Подмосковья с 30 марта. С начала сезона зарегистрировали 151 лесной пожар, из них четыре торфяных на общей площади 405 гектаров. В 2019 году ущерб от пожаров составил более 46,2 миллиона рублей. На тушение пожаров с начала сезона в этом году потратили более 2,6 миллиона рублей.

Госпрограмма «Экология и окружающая среда Подмосковья» рассчитана на 2017-2026 годы и принята с целью повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Спецтехнику приобретают за счет средств федерального, областного бюджетов.

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