РИАМО - 4 июн. Меры поддержки малого и среднего бизнеса и обращение с отходами в условиях распространения коронавируса обсудят на заседании Московской областной думы в четверг, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы пригласили на заседание представителей правительства для освещения тем, которые волнуют наших жителей, по которым в думу поступает много вопросов и обращений. Во-первых, это обращение с отходами производства и потребления в период режима повышенной готовности. Еще одна тема – меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства в современных реалиях экономики», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также на заседании рассмотрят законопроекты об исполнении бюджетов региона и территориального фонда ОМС за 2019 год, а также ряд других вопросов. 119-е заседание Мособлдумы пройдет в режиме видеосвязи.