РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Сотрудники Минэкологии провели рейд в деревне Медвежьи Озера округа Щелково, в ходе которого выявили многочисленные навалы строительных и коммунальных отходов, администрации округа предписали убрать этот мусор, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Рейд был проведен по обращению жителей, которые жаловались на захламление местности вблизи водоемов, в том числе в водоохранных зонах. Эта территория является излюбленным местом отдыха не только жителей округа, но и многочисленных гостей округа.

«В ходе проверки были выявлены многочисленные навалы строительных и коммунальных отходов», - говорится в сообщении.

Администрации округа было направлено предостережение о недопустимости нарушений правил обращения с отходами и водоохранного законодательства с требованием привести эту зону в порядок.

Ведомство потребовало ликвидировать навалы мусора и усилить меры земельного контроля, чтобы не допускать появления несанкционированных свалок. Исполнение требований находится на контроле Минэкологии.