РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Коммунальные службы городского округа Люберцы перевели на усиленный режим работы из-за подтоплений на улицах города, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Начало лета не радует теплом, по обилию дождей оно сравнимо с осенней непогодой. Из-за большого количества осадков на улицах городского округа Люберцы образовались подтопления. Коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы», - написал Ружицкий.

Он добавил, что для ликвидации последствий сильных дождей ежедневно задействованы специализированные бригады.

Глава отметил, что об образовавшихся подтоплениях жители могут сообщать по телефонам: 8-495-503-30-00 (дежурный ЕДДС) или 112.