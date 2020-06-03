РИАМО - 3 июн. Ведущая Анна Шафран назвала свое увольнение с радиостанции «Вести FM» «обретением субъектности», сообщает Газета.ru.

Ранее журналист Владимир Соловьев расценил увольнение Шафран как повышение.

«Тут несостоятельный тезис. Владимир Рудольфович мой старший коллега. Мы с ним в одном положении, поскольку мы нанятые работники на ВГТРК. Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — сказала Шафран.

Он отметила, что планирует реализовывать большие проекты, но затруднилась ответить, будет ли сотрудничать с Владимиром Соловьевым.

«Я думаю, рано говорить об этом. На текущий момент будет так, как есть, а дальше пути Господни неисповедимы», — добавила Шафран.