РИАМО - 3 июн. В этом году на востоке столицы благоустроят 198 дворов на деньги, вырученные от платных парковок, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Больше всего адресов (22 и 21) для благоустройства запланировано в районах Соколиная гора и Сокольники.

«Среди запланированного: обустройство детских площадок, ремонт тротуаров и бордюров, обновление асфальта, создание новых пешеходных переходов. Жители могут принять участие в выборе проектов благоустройства, проголосовав на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам», - говорится в сообщении.

Средства, полученные от платных парковок, в начале каждого года передаются в префектуры, а местные власти распределяют их на благоустройство придомовых территорий.

Такие меры позволяют заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволит погода. Деньги поступают даже в те районы, где нет платных парковок, так как проживающие там автомобилисты тоже ими пользуются.

Консультацию по вопросам платного парковочного пространства Москвы можно получить по телефонам горячей линии «Московского транспорта»: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Все обращения можно подать онлайн – воспользовавшись формой на Едином транспортном портале transport.mos.ru.