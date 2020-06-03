РИАМО - 3 июн. «Мособлгаз» построил газопровод к котельной, которая обеспечит теплом многоквартирную застройку ЖК «Высокие жаворонки» в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

Жилой комплекс находится между селом Жаворонки и деревней Малые Вяземы.

«Мособлгаз» в срок завершил комплекс мероприятий по технологическому присоединению, а именно проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по газопроводу высокого давления, осуществлена врезка нового газопровода в сеть газораспределения. Мы выполнили финальный этап – пуск газа в котельную ЖК «Высокие жаворонки», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Предприятие построило и ввело в эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 5 километров. Газопровод доходит до границы территории жилого комплекса.