РИАМО - 3 июн. В Подмосковье запустили 208 фонтанов, сезон стартовал одновременно в 54 городских округах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы по традиции одновременно запустили фонтаны по всему Подмосковью. Все они прошли необходимую подготовку», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В регионе насчитывается 222 фонтана в 54 городских округах. 208 фонтанов были запущены, а 14 — находятся на реконструкции.

В Подмосковье следят за состоянием фонтанов: проводят ремонт, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов.

Очистка фонтанов проводится в теплое время года.