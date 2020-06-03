РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Администрация городского округа Люберцы приняла решение сделать компенсационное озеленение на Малаховском озере, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На заседании рабочей группы по вопросу благоустройства Малаховского озера, помимо начальника управления по охране окружающей среды Ирины Степановой, присутствовали заместитель главы администрации Люберец Эдуард Малышев, председатель Общественной палаты Люберец Петр Ульянов, заместитель директора Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Волошин и активные жители.

«Администрацией округа уже принято решение о компенсационном озеленении. Каждый наш шаг согласуется с жителями, которые уже высказали свои пожелания относительно новых посадок», - сказал Эдуард Малышев.

В ходе встречи заместитель главы администрации округа Эдуард Малышев еще раз обратил внимание жителей, что будет произведено удаление сухих деревьев, а также тех стволов, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Он также рассказал, что, согласно предложению жителей, вокруг Малаховского озера будут высажены сосны, липы, рябины, плакучие ивы, кусты сирени и декоративные кустарники.

«Благоустроим также тропиночную сеть и велодорожки. Будут установлены опоры уличного освещения, две детские площадки и организована зона для занятия спортом. Обязательно установим камеры видеонаблюдения. Жители понимают, что скоро Малаховское озеро станет действительно благоустроенной и безопасной зоной отдыха», - подытожил Малышев.

Благоустройство территории Малаховского озера, включающее очистку водоема и реконструкцию дамбы через реку Македонка, планируется завершить в 2020 году.