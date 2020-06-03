РИАМО - 3 июн. Подмосковье мобилизовало все службы для борьбы с последствиями мощных ливней, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается стихии — то здесь мы справимся. Все службы мобилизованы, в том числе МЧС. Больше всего пострадали СНТ», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор подчеркнул, что дал муниципальным главам команду активно общаться с жителями, если надо — приехать на место и узнать, чем можно помочь.

«Мы благодарны всем, кто сигналит нам о том или ином подтоплении. Стараемся быстро реагировать на ваши переживания и сообщения», - заключил Воробьев.