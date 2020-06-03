РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. В среду председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверил ход ремонтных работ во Дворце культуры «Балашиха», объект планируют ввести в эксплуатацию к 13 сентября - 190-летию города, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Дворец культуры является основной площадкой для проведения городских и областных мероприятий. До ремонта там занималось около 1,5 тысячи детей в кружках и секциях. Здание ДК не ремонтировалось длительное время и не отвечало современным требованиям, поэтому было принято решение включить объект в госпрограмму «Культура Подмосковья» и провести капремонт и техническое переоснащение.

«Из бюджета Московской области и муниципалитета было выделено на эти цели порядка 345 миллионов рублей, но благодаря грамотному проведению конкурсных процедур удалось снизить общую стоимость проекта и сэкономить для городского и муниципального бюджета почти 17 миллионов рублей», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что самым главным является качество работ. Уже проведена значительная часть запланированных работ, а в старом здании строительные работы находятся на завершающем этапе.

«В ходе осмотра мы убедились, что все отвечает стандартам качества, подрядчики не отстают, несмотря на то, что были ограничения на строительство, задача стоит ко Дню города, к 13 сентября, объект ввести в эксплуатацию», – подчеркнул Брынцалов.