РИАМО - 3 июн. Авиакомпания «Аэрофлот» внедрила систему электронных ваучеров для возврата билетов, передает Федеральное агентство новостей.

Оформление ваучеров взамен билета стало доступно в тестовом режиме с 23 мая. Получить их можно взамен оформленного до 1 мая и неиспользованного билета.

«Заказать ваучер можно до 31 декабря, он будет действовать в течение трех лет. Использовать ваучер можно при оплате билета с 15 июня на сайте «Аэрофлота», - говорится в сообщении.

Ваучер также действителен для заказа билетов авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Разницу между ценами на билет придется оплатить.

Подробная информация о действии ваучеров можно доступна на сайте авиакомпании.