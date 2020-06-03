РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В городском округе Мытищи еще у 49 человек выявили коронавирусную инфекцию, всего в округе теперь 1389 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 736 новых случаев коронавируса.

«Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 41191. Скончались 515 заболевших. Выздоровели и выписались 9311 человек. На территории городского округа Мытищи выявили 1389 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

2 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории округа составляло 1340.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- В Подмосковье создан штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о снижении стоимости масок в регионе

«Напоминаю, отдельная программа для тех, кто старше 65 лет — маски стоят 11 рублей. Делаем все, чтобы цены снижались. А тем, кому особенно трудно, мы продолжаем выдавать маски бесплатно. Всем – не можем», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- В Подмосковье с 15 июня возобновляют прием пациентов терапевты и педиатры

- «Аэрофлот» внедрил систему электронных ваучеров для возврата билетов

- Банки России рассказали о снижение активности мошенников во время пандемии

- Москвичам напомнили о санитарных правилах при посещении предприятий, оказывающих бытовые услуги. В столице возобновили работу автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и непродовольственные магазины

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.