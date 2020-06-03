РИАМО - 3 июн. В предстоящем учебном году в Московской области откроются более 30 новых школ, 16 из них примут ребят 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На YouTube-канале «Губернатор» появилось новое видео. В ролик попали съемки, как Воробьев осматривает новый корпус Бутовской школы №2 в деревне Дрожжино Ленинского городского округа.

«В Ленинском городском округе у нас население прибавляется. По 20 тысяч каждый год, поэтому нужны школы. Это одна из школ, которая откроется 1 сентября. Всего 16 школ откроется 1 сентября и 17 откроется после второй четверти», - сказал Воробьев.

Новый корпус Бутовской школы №2 рассчитан на 550 мест и 22 класса. Он существенно разгрузит основной корпус школы, который был построен в 2016 году. На сегодняшний день в школе обучаются 2,4 тысячи детей.