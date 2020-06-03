РИАМО - 3 июн. В столице и Подмосковье 12 аптек с лицензией на фармацевтическую деятельность получили разрешение на розничную торговлю безрецептурными лекарствами через Интернет, сообщается на официальном сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Двум организациям отказали в выдаче разрешений по причине предоставления недостоверных сведений о сайтах.

«В случае двукратного привлечения аптечной организации к административной ответственности по статьям 6.33 и 14.42 КоАП РФ территориальный орган имеет право отозвать разрешения на розничную торговлю дистанционным способом», - говорится в сообщении.

Особую актуальность продажа лекарств через сеть Интернет приобрела во время режима самоизоляции по причине распространения коронавируса.

Согласно подпункту «б» пункта 10 постановления правительства РФ от 16 мая 2020 года №697, аптечная организация обязана иметь исключительные права на собственный интернет-сайт.