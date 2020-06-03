РИАМО - 3 июн. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «ИНТ» на площадке в «Алабушево» начнет производить режущий инструмент полного цикла, стоимость реализации проекта – 408,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Строительство завода начнется уже в июне этого года. Новый резидент локализует в технополисе производство полного цикла – от комплектующих и расходных материалов до готового режущего инструмента – твердосплавных ленточных и дисковых пил.

«Новая продукция столичного предприятия снизит зависимость российских производителей от импорта этого вида товаров. Стоимость реализации проекта – 408,3 миллиона рублей. Компания планирует создать более 40 рабочих мест», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, площадка «Алабушево» привлекает потенциальных резидентов удобной транспортной инфраструктурой и близостью к основным заказчикам и поставщикам.

Он добавил, что ввод в эксплуатацию нового завода запланирован на середину 2022 года. Статус резидента дает компании право на пониженную ставку по налогу на прибыль и освобождение от налога на имущество.

Благодаря такой экономии растет качество конечных изделий и развивается ценовое конкурентное преимущество. Компания собирается производить и поставлять до 40% всей продукции на рынке режущих инструментов России.

Площадь территории «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» составляет свыше 140 гектаров. На данной площадке размещается 25 резидентов, которые специализируются на производстве в сфере медицины, микроэлектроники, энергоэффективных и информационно-коммуникационных технологий.