РИАМО - 3 июн. Сильный дождь, грозу и усиление ветра прогнозируют с 19:00 среды и до 10:00 4 июня в Подмосковье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что при грозе нужно по возможности не выходить из дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки, антенн. Кроме того, нужно отключить радио и телевизор и избегать использования телефона и электроприборов.

На природе при грозе нельзя прятаться под высокие деревья, также нельзя купаться в водоемах и не следует находиться на возвышенности.

В случае необходимости нужно обратиться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.