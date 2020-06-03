РИАМО - 3 июн. Местами очень сильный дождь, грозу и усиление ветра до 12-17 метров в секунду прогнозируют с 19:00 среды до 10:00 4 июня в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве просят жителей столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

«Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

При усилении ветра, нужно укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

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