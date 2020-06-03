РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест на Новомытищинском проспекте в микрорайоне 25 городского округа Мытищи планируют завершить в августе текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительно-монтажные работы продолжаются с соблюдением стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«В настоящее время на объекте более 230 человек. Выполняются работы по устройству фасада, монтажу внутренних и внешних инженерных сетей, а также внутренние отделочные работы и работы по благоустройству прилегающей территории. Строительство идет в графике», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, здание школы будет четырехэтажным, в котором предусмотрены современные классы, столовая, медпункт, кабинеты для кружков, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составляет почти 18 тысяч квадратных метров.

«На прилегающей территории разместятся спортивная зона с волейбольно-баскетбольной зоной, футбольным полем, а также игровыми и спортивными площадками. Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета», - отмечается в сообщении.