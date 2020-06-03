РИАМО - 3 июн. На юге столицы неизвестный нанес неработающему москвичу колото-резаное ранение груди, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель ГУ МВД России по Москве.

По его словам, сообщение в службу «02» поступило 2 июня в 00:45 по московскому времени.

«Установлено, что 02 июня 2020 года в 00:40 по адресу: Москва, 3-й Дорожный проезд, дом 1, неизвестный неустановленным предметом нанес удар в область грудной клетки гражданину, причинив ему вышеуказанное ранение», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).