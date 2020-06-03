РИАМО - 3 июн. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль», расположенный в одноименном городском округе, заключил контакт на разработку научно-проектной документации по реставрации и сохранению имения Федора Достоевского, цена контракта - 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В усадьбе прошли детские годы писателя Федора Достоевского. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. С 1970 года Даровое входит в комплекс музея «Зарайский кремль».

«В течение пяти месяцев специалистами ООО «Межрегиональные проекты и программы развития» будут проводиться историко-архивные, библиографические, архитектурные натурные исследования усадьбы, в том числе архитектурно-археологические обмеры, а также инженерно-технические исследования», - говорится в сообщении.

Реставрация позволит приспособить объект к современному использованию. Природно-исторический ландшафт рощи практически полностью сохранился в первозданном виде на период конца XVIII-первой половины XIX веков. Частично сохранились межевой вал, пруд, парк, фруктовый сад. В рамках контракта будет составлен дендроплан (таксация растений), пройдут ландшафтные исследования территории.

Готовый эскизный проект станет основой для дальнейшего создания единственного в стране музея-усадьбы «Даровое» Достоевского. Имение включает в себя несколько мемориальных объектов: саму усадьбу, деревню Даровое, «Маменькин пруд», липовую рощу, «Федину рощу», сад.

В 2018-2019 годах на территории усадьбы в Даровом проводились масштабные археологические работы для того, чтобы уточнить места размещения усадебных построек. Основная масса находок относилась ко второй половине XIX века, когда поместьем владела племянница писателя. Это были предметы хозяйственного обихода: вилы для ворошения сена, фурнитура, которая могли находиться в господском доме.

Усадьба «Даровое» состоит из флигеля и парка. Флигель представляет собой пятистенный сруб, обшитый тесом, с примыкающей к нему с севера верандой. В настоящее время облик веранды изменен: вход перенесли с западного фасад на северный, возможно изменены внешние габариты веранды и оконные заполнения. Раньше с южной стороны к дому был пристроен одноэтажный сруб — людская, сейчас он разобран.