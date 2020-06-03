РИАМО - 3 июн. За первые пять месяцев текущего года рождаемость в Подмосковье выросла на 2 тысячи человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На YouTube-канале «Губернатор» появилось новое видео. В ролик попали съемки, как Воробьев поздравил коллектив Видновского перинатального центра с семилетием учреждения.

«В последнее время мы видим, что рождаемость в Московской области растет. Несмотря на тяжелый 2019 год, у нас в 2020 году рождаемость выросла за пять месяцев на 2 тысячи человек», - сказал Воробьев в ходе поздравления.

Он добавил, что врачи в Московской области борются за жизнь каждого ребенка.

При рождении ребенка в Московской области выдается набор «Я родился в Подмосковье», в который входят необходимые вещи для мамы и малыша. Вместо подарка можно получить 20 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье» — комплексная услуга, которая позволяет женщинам получить документы на малыша, не выходя из палаты.