РИАМО - 3 июн. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали последним двум блокам офисно-складского комплекса в деревне Хоругвино городского округа Солнечногорск, суммарная площадь объектов составляет примерно 39 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик - компания «Каравелла» - завершила все работы по реконструкции объекта. Арендовать площади будет фирма «Интернет-Решения». В ближайшее время она полностью займет здания.

«Весь складской комплекс состоит из пяти крупных блоков общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Последние два объекта занимают около 39 тысяч квадратных метров, там будут храниться товары народного потребления. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству», - сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Завершение строительства всего складского комплекса позволит создать около 3 тысяч рабочих мест в Солнечногорье.