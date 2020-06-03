РИАМО - 3 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили 736 новых случаев заражения коронавирусом, при этом в 15 округах за сутки не выявили ни одного инфицированного, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

Лидером по выявленным за минувшие сутки случаям Covid-19 стал Подольск, где зафиксировали 73 новых случая инфицирования.

В Мытищах за сутки выявили 49 новых случаев заражения, в Королеве – 38, в Раменском округе – 37, в Коломенском округе – 35, в Красногорске – 34, в Орехово-Зуевском, Пушкинском округах и Химках – по 27, в Богородском и Одинцовском округах – по 24, в Люберцах и Черноголовке – по 23, в Домодедове – 22, в Серпухове – 21, в Шатуре – 20 случаев.

В Щелкове и Электростали за сутки зарегистрировали по 17 новых случаев заражения Covid-19, в Клину – 16, во Фрязине – 15, в Лосино-Петровском, Солнечногорске и Чехове – по 12, в Егорьевске, Жуковском и Мытищах – по 9, в Воскресенске и Лотошине – по 8, в Дмитровском округе, Ленинском округе и Электрогорске – по 7, в Дзержинском и Лыткарине – по 6, в Балашихе, Котельниках, Наро-Фоминском округе, Рузском округе, Озерах, Реутове – по 5.

В Истре, Серебряных Прудах и Кашире за стуки выявили по четыре новых случая заражения, в Ивантеевке и Павловском Посаде – по 3, в Волоколамском округе и Лобне – по 2, в Дубне, Можайском округе и Сергиево-Посадском округе – по 1.

Ни одного нового случая не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Долгопрудном, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Талдомском округе, Черноголовке и Шаховской.

В подмосковных медучреждениях также проходят лечение москвичи, иностранцы и жители других регионов России. У граждан, которые постоянно не проживают на территории Московской области, выявили 3491 случай заражения Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- В Подмосковье создан штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о снижении стоимости масок в регионе

«Напоминаю, отдельная программа для тех, кто старше 65 лет — маски стоят 11 рублей. Делаем все, чтобы цены снижались. А тем, кому особенно трудно, мы продолжаем выдавать маски бесплатно. Всем – не можем», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- В Подмосковье с 15 июня возобновляют прием пациентов терапевты и педиатры

- «Аэрофлот» внедрил систему электронных ваучеров для возврата билетов

- Банки России рассказали о снижение активности мошенников во время пандемии

- Москвичам напомнили о санитарных правилах при посещении предприятий, оказывающих бытовые услуги. В столице возобновили работу автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и непродовольственные магазины

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.