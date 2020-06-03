РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Управляющая компания «Любимый дом» Подольска возобновила очный прием жителей по предварительной записи, сообщается на сайте УК.

«В управляющей компании «Любимый дом» со среды возобновлен очный прием жителей по предварительной записи. Так, обратиться в УК жители округа могут в понедельник и среду с 8:30 до 16:30. Перерыв с 12:00 до 13:00. Для записи на очный прием или дистанционное обслуживание необходимо обращаться по телефону: 8(496)750-59-60 или на электронную почту: ukldom@mail.ru. При себе необходимо иметь маску», - говорится в сообщении.

Бухгалтерия будет принимать только для заключения договоров и выдачи справок. Вопросы по показаниям приборов учета и начислениям будут решаться только через электронную почту и по телефону.

«Данные ограничения в интересах жителей, так как до настоящего времени из домов, обслуживаемых УК, увозят в больницу пациентов с коронавирусом», - заключается в материале.