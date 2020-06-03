РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Гражданский комитет России и предприниматели поддержали медиков в городском округе Мытищи, говорится в сообщении общественного движения «Гражданский комитет России».

В городском округе Мытищи прошла очередная благотворительная акция общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР) и представителей бизнеса в поддержку работников местного учреждения здравоохранения, а также находящихся на самоизоляции нуждающихся граждан.

«Для работы медиков Мытищинской больницы были переданы специальные защитные средства и костюмы, а также продовольственные наборы для оперативного приема пищи находящимся на суточном дежурстве. Вместе с этим общественные деятели передали продуктовые наборы врачам, которые находятся на самоизоляции после лечения от коронавируса», - говорится в сообщении.

Мероприятие организовали лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, руководитель московского городского отделения движения «Гражданский комитет России» Марина Волкова и заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства, член Экспертного совета при комитете Государственной думы по транспорту и строительству, российский общественный деятель Николай Алексеенко.