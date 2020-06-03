РИАМО - 3 июн. Работы подготовительного этапа по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Дубна Правобережная» начались в одноименном городском округе, площадь полигона составляет 4,6 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее здесь рекультивировали другой объект накопленных отходов – полигон «Дубна Левобережная».

«В настоящее время ведется формирование тела полигона, задействовано 12 единиц техники. Сформирован штаб по проекту рекультивации с привлечением представителей общественности. Работы по рекультивации предполагается завершить в декабре нынешнего года», - говорится в сообщении.

Работы ведет компания «Уваровская ПМК-22». Ее сотрудники уже имеют большой опыт в сфере ликвидации накопленного ущерба.

Полигон «Дубна Правобережная» организовали в районе Нового шоссе в одноименном городском округе в 50-е годы 20 века. Его площадь составляет 4,6 гектара. Объем накопленных на полигоне отходов составляет примерно 381 тысячу тонн. Объект закрыли в 2016 году.