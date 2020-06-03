РИАМО - 3 июн. Российский кабмин поручил федеральному министерству здравоохранения разработать проект постановления об изменении базовой программы обязательного медицинского страхования, сообщает Газета.ru.
«Соответствующее поручение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин», — отмечается в материале.
В документе необходимо прописать особенности реализации программы ОМС при возникновении угрозы распространения болезней, вызванных новым типом коронавируса.
Выполнить поручение необходимо для возобновления плановой работы больниц.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о постепенном возвращении коронавирусных стационаров к оказанию плановой медицинской помощи.
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