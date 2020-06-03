РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Инспекторы по пожарной безопасности Люберец провели онлайн-урок для учащихся школы №59, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Онлайн-урок «Безопасное поведение в период летних каникул» прошел в Люберцах, в нем приняли участие государственные инспекторы по пожарному надзору, учащиеся школы №59 и их родители.

«Инспекторы рассказали детям об основных мерах пожарной безопасности, их действиях в случае возникновения пожара, а также о запрете использования спичек и зажигалок. Также в ходе урока были освещены вопросы безопасного поведения на водоемах летом и запрета разведения открытого огня в условиях особого противопожарного режима на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Родителям учащихся напомнили об ответственности за своих несовершеннолетних детей, особое внимание обратили на запрет оставления детей без присмотра взрослых.