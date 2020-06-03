РИАМО - 3 июн. Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины об оскорблении полицейских завершили в столице, гражданин признал свою вину в полном объеме, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

«По данным следствия, 12 апреля 2020 года мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по 6-му Загородному проезду в Москве, публично оскорбил сотрудников дорожно-постовой службы, а также выражался нецензурной бранью», - сказала Иванова.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.