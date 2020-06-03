РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковных Люберцах сотрудники ГИБДД выявили у пассажира автомобиля более 250 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Инспекторами ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в деревне Токарево остановлена автомашина иностранного производства. В качестве пассажира в автомобиле находился 31-летний житель города Москвы, подозреваемый в сбыте наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из полимера с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, общей массой более 250 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого следователем МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.