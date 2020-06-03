РИАМО - 3 июн. Автомобильный бренд Lada ушел с рынка Европейского союза, это связано с ужесточением экологических стандартов по выбросам, передает Газета.ру.

По словам представителя генерального дистрибьютора «АвтоВАЗа» в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland, автомобили Lada перестали поступать к европейским автодилерам, последняя поставка была еще в марте текущего года.

«В прошлом году «АвтоВАЗ» говорил, что будет постепенно сокращать поставки, теперь их больше нет и не будет. Сообщали, что через три года компания может вернуться, но это вряд ли возможно», – рассказал представитель Lada Deutschland.

На сегодняшний день на складе осталось всего несколько автомобилей Lada Vesta в стандартных комплектациях, а другие автомобили были распроданы ритейлерам Lada Automobile GmbH Deutschland.

На европейский рынок бренд Lada более не вернется. Это также связано с новой маркетинговой политикой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит и «АвтоВАЗ».