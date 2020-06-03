РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей не игнорировать требования санитарной защиты в общественных местах и делать замечания нарушителям.

«Каждый из нас замечает, что некоторые просто игнорируют это. Это люди, которые думают, что они никогда не столкнутся ни с ИВЛ, ни с врачом-реаниматологом или инфекционистом», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

Губернатор добавил, что необходимо убеждать нарушителей соблюдать меры санитарной защиты.

«Но и, конечно, неприятие самих людей должно быть в тех местах, где находится много людей: автобус или вагон поезда», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что меры безопасности следует соблюдать и при посещении салонов красоты, которые возобновили работу со среды. Также нужно носить защитные средства в поликлиниках.

«Нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции. <...> Если это парикмахерская, это защитное стекло и респиратор. Если это клиент или пациент, то обязательно он должен находиться в маске», - сказал Воробьев.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако масочный режим в общественных местах все еще действует.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.