РИАМО - 3 июн. В столице в одной из квартир на территории района Кузьминки был найден мертвым мужчина, по этому факту следователи проведут проверку, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, 2 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по 1-ой Новокузьминской улице в городе Москве, социальный работник обнаружил тело мужчины 1969 года рождения», — отмечается в материале.

В квартире с погибшим живет мать, но из-за инвалидности по зрению и других нарушений здоровья она не смогла своевременно обратиться за помощью.

Следствие проводит проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.