РИАМО - 3 июн. Специалисты по кибербезопасности предупредили пользователей смартфонов на Android об опасности двух мобильных приложений из Google PlayStore, в них обнаружили «относительно свежий вредонос Joker», передает Федеральное агентство новостей.
Первое приложений уже скачали более 10 тысяч раз, а второе — около 1 тысячи раз.
Эксперты объяснили, что Joker впервые выявлен осенью прошлого года и используется злоумышленниками для кражи контактов и подписки на платные сервисы.
В Google неоднократно говорили, что следят за приложениями в магазине, но шпионскому модулю Joker пока удается обходить защиту.
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