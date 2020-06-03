РИАМО - 3 июн. Специалисты по кибербезопасности предупредили пользователей смартфонов на Android об опасности двух мобильных приложений из Google PlayStore, в них обнаружили «относительно свежий вредонос Joker», передает Федеральное агентство новостей.

«Шпионский модуль, как оказалось, есть в приложениях Botmatic Messages и Speed Message-Beautiful and cute. Названные специалистами программы ориентированы на детей и подростков, с их помощью можно обмениваться текстовыми сообщениями», - отмечается в материале.

Первое приложений уже скачали более 10 тысяч раз, а второе — около 1 тысячи раз.

Эксперты объяснили, что Joker впервые выявлен осенью прошлого года и используется злоумышленниками для кражи контактов и подписки на платные сервисы.

В Google неоднократно говорили, что следят за приложениями в магазине, но шпионскому модулю Joker пока удается обходить защиту.