РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Жителей городского округа Люберцы приглашают присоединиться к Международной просветительской акции «Пушкинский диктант- 2020» 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Диктант состоится 6 июня - в День русского языка и день рождения А.С. Пушкина. В этом году акция проходит в формате онлайн и принять участие в ней может любой желающий. Для участия нужно зарегистрироваться до 5 июня на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» по адресу», - говорится в сообщении.

Участникам акции 6 июня нужно в удобное время зайти на сайт https://uchitel-slovesnik.ru/ и выполнить задание для своей возрастной категории. Все участники акции получат сертификаты, а победители - дипломы.

В 2019 году «Пушкинский диктант» написали 20 150 человек, в их числе представители из 52 регионов России и 14 из зарубежных стран.