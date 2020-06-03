РИАМО - 3 июн. Подтопление произошло в СНТ «Родник» подмосковного Солнечногорска из-за обильных ливней, коммунальщики устраняют скопление воды, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В работах задействовано 20 специалистов коммунальных служб и сотрудников МКУ «СолнСпас», они откачивают воду с помощью пяти помп.

«Жители обратились за помощью устранить подтопление. Безусловно, на объект мы привлекли максимальное количество сил и технику для скорейшего устранения проблемы. Держу ситуацию на личном контроле», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Глава округа Солнечногорск также встретится с жителями СНТ в Менделееве.