РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Москвич украл в подмосковном Реутове у местного жителя велосипед стоимостью 21 тысячу рублей, сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали злоумышленника, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что из тамбурного помещения неизвестный похитил его велосипед. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 30-летний ранее неоднократно судимый житель Москвы. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.